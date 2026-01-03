Nicolás Maduro ritratto del Presidente del Venezuela | da autista di bus a capo di Stato fino alla cattura ordinata da Trump

Nicolás Maduro, nato a Caracas nel 1962, è presidente del Venezuela dal 2013, succedendo a Hugo Chávez. Prima della politica, ha svolto il ruolo di autista di bus. La sua leadership ha segnato un periodo di instabilità nel paese, culminato con la sua cattura ordinata dall’amministrazione Trump. Questo profilo traccia il percorso di Maduro, dal suo inizio alla guida di uno dei paesi più complessi dell’America Latina.

Caracas (Venezuela), 3 gennaio 2026 – Nato a Caracas il 23 novembre 1962, Nicolás Maduro è presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela dal 19 aprile 2013, dopo aver esercitato le funzioni di capo dello Stato ad interim tra il 5 marzo e il 19 aprile dello stesso anno, in seguito alla morte di Hugo Chávez. L'esperienza politica. Nicolás Maduro Moros nasce a Caracas, nel quartiere popolare di El Valle, il 23 novembre 1962. Figlio di una famiglia della classe lavoratrice, cresce in un contesto urbano segnato dalle disuguaglianze sociali che caratterizzano il Venezuela della seconda metà del Novecento, un elemento che influenzerà in modo profondo la sua formazione politica.

‘’Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte’’. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. “Il presidente Nicolas Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla - facebook.com facebook

Donald #Trump annuncia l’arresto di Nicolas #Maduro e della moglie: “È già fuori dal Paese” #venezuela #usa #3gennaio #iltempoquotidiano x.com

