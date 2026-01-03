Venezuela forti esplosioni a Caracas | avvertito anche sorvolo di aerei

A Caracas sono state segnalate recenti esplosioni, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. L'evento ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione locale, senza ancora chiarimenti ufficiali sulle cause. La situazione è monitorata dalle autorità, mentre la città si attende eventuali aggiornamenti.

(Adnkronos) – Sono state udite forti esplosioni a Caracas, capitale del Venezuela, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. Lo riporta l'Afp, aggiungendo che le detonazioni sono avvenute attorno alle 2 del mattino. Le esplosioni si verificano mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una task force della marina nei Caraibi, .

Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas - Secondo quanto riferito da un giornalista della France Presse forti esplosioni sono state accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo ... rainews.it

Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas: “Avvertito anche il passaggio di aerei” - Trump nelle scorse ore ha paventato la possibilità di attacchi terrestri contro Maduro ... repubblica.it

