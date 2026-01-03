Venezuela udite esplosioni e aerei in volo a bassa quota a Caracas

Sabato mattina a Caracas sono state udite almeno sette esplosioni e diversi aerei in volo a bassa quota intorno alle 2 ora locale. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità non hanno ancora fornito dettagli ufficiali sulle cause di questi rumori e movimenti aerei. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Almeno sette esplosioni e aerei in volo a bassa quota sono stati uditi intorno alle 2 del mattino, ora locale, di sabato nella capitale del Venezuela, Caracas. Le persone in vari quartieri si sono riversate in strada. Alcuni potevano essere visti in lontananza da varie zone di Caracas. Negli ultimi giorni, per decisione del presidente Usa Donald Trump, l'esercito americano ha preso di mira imbarcazioni che presumibilmente erano dedite al traffico di droga. Venerdì il Venezuela si è detto disponibile a negoziare un accordo con gli Stati Uniti per combattere il traffico di droga. Il presidente Nicolas Maduro ha anche affermato che gli Stati Uniti vogliono forzare un cambio di governo in Venezuela e ottenere l'accesso alle sue vaste riserve petrolifere.

