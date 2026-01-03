Venezuela esplosioni anche nella città di Higuerote | l' attacco ripreso da un appartamento

Nel Venezuela, si sono registrate esplosioni anche nella città di Higuerote, con l’attacco ripreso da un appartamento. Il governo venezuelano ha accusato gli Stati Uniti di aver condotto attacchi contro infrastrutture civili e militari nel paese. La situazione rimane tesa, con particolari preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità della regione.

Il governo del Venezuela accusa gli Stati Uniti di aver attaccato infrastrutture civili e militari in diverse aree del Paese. Al momento nessuna dichiarazione dagli Usa. Nelle immagini esplosioni vicine alle case a Higuerote, una città costiera nello stato di Miranda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, esplosioni anche nella città di Higuerote: l'attacco ripreso da un appartamento Leggi anche: **Venezuela: esplosioni anche a La Guaira e a Higuerote** Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas: “Avvertito anche il passaggio di aerei” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, esplosioni e aerei su Caracas. “Colpite basi militari”. Maduro: “Gravissima aggressione degli Usa, ci difenderemo” - Il presidente venezuelano promette di difendersi dopo le esplosioni nella capitale. ilfattoquotidiano.it

Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri e esplosioni. Maduro: «Aggressione americana» - Venezuela sotto attacco con forti esplosioni nella notte a Caracas, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. lanuovasardegna.it

**Venezuela: esplosioni anche a La Guaira e a Higuerote** - I notiziari venezuelani Efecto Cocuyo e Tal Cual Digital hanno riferito che sono state udite esplosioni anche nello stato di La Guaira, a nord di Caracas, sulla costa del ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Venezuela: bombe ed esplosioni nella notte - Cosa sta succedendo - facebook.com facebook

#Venezuela Fonti dell'amministrazione Trump confermano a FOX News che il presidente ha ordinato l'attacco. CBS parla di forze speciali USA nel Paese dopo le esplosioni. I media venezuelani: colpita anche la casa del ministro della Difesa López che risu x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.