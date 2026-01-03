Venezuela esplosioni anche nella città di Higuerote | l' attacco ripreso da un appartamento

Nel Venezuela, si sono registrate esplosioni anche nella città di Higuerote, con l’attacco ripreso da un appartamento. Il governo venezuelano ha accusato gli Stati Uniti di aver condotto attacchi contro infrastrutture civili e militari nel paese. La situazione rimane tesa, con particolari preoccupazioni per la sicurezza e la stabilità della regione.

Il governo del Venezuela accusa gli Stati Uniti di aver attaccato infrastrutture civili e militari in diverse aree del Paese. Al momento nessuna dichiarazione dagli Usa. Nelle immagini esplosioni vicine alle case a Higuerote, una città costiera nello stato di Miranda. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

