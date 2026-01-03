**Venezuela | esplosioni anche a La Guaira e a Higuerote**

Nelle ultime ore, sono state segnalate esplosioni nello stato di La Guaira e a Higuerote, entrambe località costiere del Venezuela. Le fonti locali Efecto Cocuyo e Tal Cual Digital hanno riportato questi eventi, che si sono verificati nelle aree vicine a Caracas. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità valutano le circostanze e le eventuali implicazioni per la sicurezza nella regione.

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - I notiziari venezuelani Efecto Cocuyo e Tal Cual Digital hanno riferito che sono state udite esplosioni anche nello stato di La Guaira, a nord di Caracas, sulla costa del Paese e a Higuerote, una città costiera nello stato di Miranda. Un video ottenuto e verificato dalla Cnn mostra due pennacchi di fumo che si innalzano nel cielo notturno tra le luci di Caracas. Alla base di uno dei pennacchi si nota un bagliore arancione. Poi si vede brevemente un lampo in un'altra posizione, seguito da un boato.

Trump sta bombardando il Venezuela Forti esplosioni udite a Caracas Si sono verificate mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Paese x.com

