Venezuela forti esplosioni nella notte a Caracas | Avvertito anche il passaggio di aerei

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, Caracas è stata interessata da diverse esplosioni, con almeno sette boati che si sono protratti per circa quindici minuti. Sono stati uditi anche rumori simili a passaggi di aerei a bassa quota. L’evento ha suscitato preoccupazioni tra la popolazione e le autorità, che stanno valutando le cause di quanto avvenuto.

Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, intorno alle 2 ora locale (le 7 in Italia), Caracas è stata scossa da almeno sette forti boati, durati circa quindici minuti, accompagnati da rumori simili a sorvoli aerei a bassa quota. Testimonianze raccolte da agenzie come AFP, Reuters e CNN descrivono scene di panico: molte persone sono scese in strada spaventate, finestre hanno tremato per l'intensità delle detonazioni e un corrispondente CNN ha riferito un'esplosione particolarmente violenta.In seguito, è stata avvistata almeno una colonna di fumo nel cielo della capitale, mentre diverse zone sono rimaste senza elettricità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

