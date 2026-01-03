Venezuela forti esplosioni udite a Caracas

Nella notte a Caracas si sono registrate forti esplosioni, accompagnate da suoni simili a quelli di aerei in volo. Gli eventi sono avvenuti intorno alle 2 ora locale (7 in Italia), creando preoccupazione tra la popolazione e le autorità. Al momento, le cause e le conseguenze di quanto accaduto sono ancora in fase di valutazione.

Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. Lo ha riferito un giornalista della France Presse. Le esplosioni si sono verificate mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela.

