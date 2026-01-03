Uno ‘shuttle’ collegherà Bellaria all’aeroporto

È in fase di sviluppo un servizio di shuttle che collega Bellaria all’aeroporto di Rimini. Attualmente, il territorio non dispone di un collegamento diretto con lo scalo, rendendo più comodo e agevole il trasferimento per residenti e visitatori. Questa iniziativa mira a migliorare l’accessibilità e a facilitare gli spostamenti tra Bellaria e l’aeroporto, contribuendo a potenziare la fruibilità del territorio.

"Vogliamo realizzare uno shuttle che colleghi Bellaria all'aeroporto di Rimini, perché oggi il nostro territorio non ha un accesso diretto allo scalo". Milena Casali, assessora al Turismo di Bellaria Igea Marina, individua subito il punto di partenza della strategia dell'amministrazione: migliorare l'accessibilità per rafforzare la competitività turistica. Il collegamento con l'aeroporto è strettamente legato allo sviluppo delle rotte aeree internazionali, in particolare alla Rimini-Basilea, considerata strategica per Bellaria. "È una tratta fondamentale – sottolinea Casali – ma per funzionare davvero serve garantire ai turisti un collegamento semplice ed efficiente tra lo scalo e la città".

