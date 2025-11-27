A Bellaria uno spettacolo dedicato ad Anna Magnani | ecco quando
Un nome che ha segnato il cinema italiano e una voce che continua a parlare al presente: Anna Magnani. Sabato sera alle 21, al cinema teatro Astra di Bellaria Igea Marina, Paola Minaccioni le dedica L’importante è iniziare, uno spettacolo pensato per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Con lei, i musicisti Valerio Guaraldi e Claudio Giusti per un racconto che mette in dialogo passato e attualità, arte e consapevolezza. Perché ha scelto proprio Anna Magnani per questa serata? "Mi sembrava bello raccontare la vita di una grande donna conosciuta per il suo talento, ma meno per la sua storia personale, che per i tempi fu rivoluzionaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
