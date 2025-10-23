Essere madre è stato più difficile che fare l'astronauta | il racconto della prima donna a pilotare uno Shuttle

In una recente intervista, Eileen Collins, prima donna a pilotare (e poi comandare) uno Space Shuttle, ha ripercorso la sua carriera, ricordando i pregiudizi che l’hanno sempre accompagnata in quanto donna e madre. L’esperienza materna, ha ricordato Collins, non solo non l’ha ostacolata, ma l’ha arricchita: “Mi ha insegnato una delle capacità più importanti per un comandante: saper dire di no”. 🔗 Leggi su Fanpage.it