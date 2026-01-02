United Cup 2026 Spagna affondata dall’Argentina | Baez batte Munar a Perth

La United Cup 2026 ha preso il via a Perth con la vittoria dell’Argentina sulla Spagna, grazie alla vittoria di Baez su Munar. Questo primo incontro inaugura la competizione di tennis a squadre miste tra diverse nazioni. La manifestazione proseguirà con altre sfide, offrendo un'occasione per vedere i migliori talenti internazionali confrontarsi in un formato innovativo.

Conclusa la prima sfida inaugurale della United Cup 2026, competizione di tennis a squadre miste tra nazioni. Presso la RAC Arena di Perth (Australia), si sono confrontate Spagna e Argentina nella sessione diurna (australiana) di questo day-1. La selezione sudamericana ha prevalso, battendo nettamente gli iberici con un punteggio di 3-0. La formazione spagnola non schierava i migliori rappresentanti del proprio movimento. Il pensiero va a Carlitos Alcaraz e a Paula Badosa, e la squadra ha dovuto incassare una sconfitta netta. Sorprendente, tuttavia, è stata la battuta d’arresto di Jaume Munar (n. 🔗 Leggi su Oasport.it

