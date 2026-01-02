A Perth si apre il Gruppo C della United Cup 2026, che vede anche l’Italia. Mentre la squadra azzurra deve ancora attendere, si svolgono le prime gare tra Francia e Svizzera. L’attenzione rimane rivolta anche a Stati Uniti e Australia, in attesa degli incontri che definiranno il percorso delle nazionali partecipanti.

Si apre a Perth il Gruppo C della United Cup 2026, quello dove è presente l’Italia. Per attendere di vedere in campo la squadra azzurra bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma intanto toccherà a Francia e Svizzera, che sono le due nazionali inserite nello stesso raggruppamento della formazione italiana. Una sfida equilibrata con gli elvetici in vantaggio nel singolare femminile (Belinda Bencic contro Leolia Jeanjean) e i francesi in quello maschile (Arthur Rinderkench contro Stan Wawrinka). Più possibilità comunque per la Svizzera di andare già sul 2-0 rispetto ai transalpini, ma una chiusura della sfida con il doppio sembra l’opzione più certa con BencicWawrinka che affronteranno Rakotomanga RajaonahRoger-Vasselin. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026, l’Italia osserva Francia-Svizzera. Attesa per Stati Uniti e Australia

Leggi anche: Quando si giocano Italia-Svizzera e Italia-Francia, United Cup 2026: programma, orari, tv, streaming

Leggi anche: Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia, tv, programma, streaming

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia dove vederla in tv e streaming; Quando gioca l’Italia in United Cup 2026? Orari Svizzera e Francia tv programma streaming; Chi affronterà l’Italia nella United Cup 2026? Il girone degli azzurri | avversari in singolare e doppio; United Cup 2025 | le favorite USA e Polonia in pole ma anche l’Italia può provarci.

United Cup 2026, l’Italia osserva Francia-Svizzera. Attesa per Stati Uniti e Australia - Si apre a Perth il gruppo C della United Cup 2026, quello dove è presente l'Italia. oasport.it