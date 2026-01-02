United Cup 2026 l’Italia osserva Francia-Svizzera Attesa per Stati Uniti e Australia
A Perth si apre il Gruppo C della United Cup 2026, che vede anche l’Italia. Mentre la squadra azzurra deve ancora attendere, si svolgono le prime gare tra Francia e Svizzera. L’attenzione rimane rivolta anche a Stati Uniti e Australia, in attesa degli incontri che definiranno il percorso delle nazionali partecipanti.
Si apre a Perth il Gruppo C della United Cup 2026, quello dove è presente l’Italia. Per attendere di vedere in campo la squadra azzurra bisognerà attendere ancora qualche giorno, ma intanto toccherà a Francia e Svizzera, che sono le due nazionali inserite nello stesso raggruppamento della formazione italiana. Una sfida equilibrata con gli elvetici in vantaggio nel singolare femminile (Belinda Bencic contro Leolia Jeanjean) e i francesi in quello maschile (Arthur Rinderkench contro Stan Wawrinka). Più possibilità comunque per la Svizzera di andare già sul 2-0 rispetto ai transalpini, ma una chiusura della sfida con il doppio sembra l’opzione più certa con BencicWawrinka che affronteranno Rakotomanga RajaonahRoger-Vasselin. 🔗 Leggi su Oasport.it
