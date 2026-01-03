Un Capodanno con tre incendi Bruciano una lavanderia self service e vanno a fuoco i tetti di due edifici

Nel primo giorno dell’anno, alle 17, si è verificato un incendio in una lavanderia self service, che ha interessato un’asciugatrice. Contestualmente, sono andati a fuoco i tetti di due edifici vicini, causando momenti di preoccupazione nella zona. L’intervento dei vigili del fuoco ha mitigato i danni e messo in sicurezza l’area, senza segnalare feriti.

Un'asciugatrice va a fuoco, fiamme in una lavanderia a gettone. Momenti di paura nel pomeriggio del primo giorno dell'anno alle 17.30 a Biassono, in via D'Arnolfo. Una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuta a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno di una lavanderia self service, dove per cause ancora in fase di accertamento un'asciugatrice industriale in funzione ha preso fuoco. La squadra giunta prontamente sul posto ha provveduto a estinguere rapidamente l'incendio che era limitato al cesto di asciugatura contenente dei capi di abbigliamento, evitando il coinvolgimento degli altri macchinari adiacenti.

