Raffica di incendi in Brianza | a fuoco tetti e un' asciugatrice

Nella prima giornata dell’anno, i vigili del fuoco della Brianza sono intervenuti in numerosi casi di incendi domestici, tra cui tetti e un’asciugatrice. Dopo una notte di San Silvestro caratterizzata da numerosi interventi, anche il primo gennaio ha visto il continuo impegno dei soccorritori per garantire la sicurezza delle abitazioni e delle persone coinvolte.

Dopo una notte di San Silvestro che ha visto i vigili del fuoco impegnati in oltre una ventina di interventi, anche il primo giorno dell'anno è stato all'insegna dell'intenso lavoro con chiamate per domare incendi domestici. Meda, a fuoco un tetto. Il primo intorno alle 12.30 a Meda dove in via.

