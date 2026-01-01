VIDEO | Capodanno tra botti vietati | uomo perde due dita altri tre feriti e numerosi incendi

Ogni anno, nonostante i divieti, i fuochi d’artificio e i botti continuano a rappresentare una tradizione per molti, spesso con conseguenze pericolose. A Messina, alcuni incidenti durante i festeggiamenti di Capodanno hanno causato feriti e incendi, evidenziando ancora una volta l’importanza di rispettare le normative per la sicurezza di tutti.

Ogni anno la storia si ripete: nonostante i divieti, i botti illuminano il cielo di Messina come fossero veri e propri "santabarbara", soprattutto in alcuni villaggi. La notte di Capodanno 2025-2026 non ha fatto eccezione. Quattro persone sono rimaste ferite: il caso più grave riguarda un uomo di.

