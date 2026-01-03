Venezuela | Caracas ' gravissima aggressione militare degli Stati Uniti'

Il Venezuela ha denunciato una grave aggressione militare degli Stati Uniti a Caracas, dopo le esplosioni che hanno colpito la capitale durante la notte. Il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza, evidenziando la gravità della situazione. La notizia solleva preoccupazioni sulla stabilità della regione e sui possibili sviluppi internazionali legati al conflitto.

Bogotà, 3 dic. (Adnkronos) - Il Venezuela ha denunciato una "gravissima aggressione militare" dopo le esplosioni che hanno scosso la Capitale Caracas durante la notte, e il presidente Nicolas Maduro ha decretato lo stato di emergenza. "Il Venezuela respinge, ripudia e denuncia la gravissima aggressione militare perpetrata dagli Stati Uniti contro il territorio e la popolazione venezuelani, nelle località civili e militari di Caracas e negli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira intorno a Caracas", si legge in un comunicato del governo. Il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e ha invitato "tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare i piani di mobilitazione", secondo il comunicato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

