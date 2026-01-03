Venezuela Trump ordina l’attacco | forti esplosioni a Caracas Maduro dichiara lo stato di emergenza | Gravissima aggressione degli Usa – Il video

Nella notte, Caracas è stata colpita da esplosioni e rumori di aerei, secondo fonti locali. Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza, attribuendo l’attacco agli Stati Uniti. L’evento ha suscitato grande preoccupazione tra la popolazione e la comunità internazionale, mentre si attendono aggiornamenti sulle cause e le conseguenze di questa escalation.

Caracas si è svegliata nella notte al suono di esplosioni e rombi nel cielo. Intorno alle due del mattino ora locale, diversi quartieri della capitale venezuelana sono stati scossi da forti boati, accompagnati da rumori simili al passaggio di aerei. Le detonazioni, secondo quanto riferito da testimoni e da un giornalista dell’ Agence France-Presse presente in città, sono proseguite per circa un quarto d’ora, con almeno sette esplosioni chiaramente percepite. Il Governo del Venezuela «denuncia la gravissima aggressione militare» degli Stati Uniti. Il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto la «mobilitazione» della popolazione dopo l’attacco. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Venezuela nel caos, forti esplosioni a Caracas: «Gravissima aggressione militare degli Usa». Maduro dichiara lo stato di emergenza – Il video Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas. "Gravissima aggressione Usa", Maduro dichiara lo stato di emergenza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Attacco USA al Venezuela: Trump ordina i raid, esplosioni a Caracas e nelle basi militari. Maduro proclama l’emergenza nazionale - Raid statunitensi nella notte: esplosioni a Caracas e in più Stati Forti esplosioni hanno scosso il Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, into ... infodifesa.it

Usa: Trump ordina blocco petroliere soggette a sanzioni da e per il Venezuela - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato "il blocco totale e completo di tutte le petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Venezuela" ... ilsole24ore.com

Venezuela, Trump ordina blocco totale delle petroliere sanzionate - Donald Trump ha annunciato di aver ordinato un «blocco totale e completo» per tutte le petroliere soggette a sanzioni in partenza e in arrivo in Venezuela, alzando ulteriormente il livello dello ... ilsole24ore.com

L'Italia si è svegliata con Trump che ha deciso di bombardare il Venezuela. Oh, fra tanti imbelli che inneggiano alle guerre lo troviamo uno che è contento. Io ogni volta che succede un fatto del genere contento non sono. - facebook.com facebook

Maduro pronto al dialogo con Trump: colloquio su droghe e petrolio dal Venezuela x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.