Caracas esplosioni e aerei a bassa quota Trump ha ordinato l' attacco Il regime di Maduro | È aggressione ci difenderemo

Nella notte di Caracas si sono registrate almeno sette esplosioni, accompagnate da aerei che sorvolavano la città a bassa quota. Il regime di Maduro ha definito l’evento come un’“aggressione” e ha annunciato misure di difesa, mentre fonti indicano che l’attacco sarebbe stato ordinato dall’amministrazione Trump. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con ripercussioni sulla stabilità del paese e sulla regione.

