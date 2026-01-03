Caracas esplosioni e aerei a bassa quota Trump ha ordinato l' attacco Il regime di Maduro | È aggressione ci difenderemo

Nella notte di Caracas si sono registrate almeno sette esplosioni, accompagnate da aerei che sorvolavano la città a bassa quota. Il regime di Maduro ha definito l’evento come un’“aggressione” e ha annunciato misure di difesa, mentre fonti indicano che l’attacco sarebbe stato ordinato dall’amministrazione Trump. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con ripercussioni sulla stabilità del paese e sulla regione.

Almeno sette forti esplosioni sono state udite nella capitale del Venezuela intorno alle 2 di notte, ora locale. Da settimane monta la tensione tra il governo degli Stati Uniti e quello del Venezuela. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

