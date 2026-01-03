L'accusa di narcoterrorismo contro Maduro e sua moglie rappresenta un passo importante nelle indagini statunitensi. La notizia, diffusa recentemente, sottolinea le crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e il governo venezuelano. In un contesto globale complesso, questi sviluppi evidenziano l'importanza di monitorare attentamente le relazioni internazionali e le questioni di sicurezza legate al narcotraffico.

(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, 03 gennaio 2026 "Nessuna nazione al mondo potrebbe ottenere quello che ha ottenuto l'America ieri in un così breve periodo di tempo. Tutte le capacità militari del Venezuela sono state rese impotenti quando il nostro esercito è riuscito a catturare Maduro nel cuore della notte. Era tutto buio, oscuro. Lo abbiamo catturato con sua moglie Cilia Flores e affronteranno la potenza della giustizia degli Stati Uniti. Saranno a New York e verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti e contro i loro cittadini”. Così il Presidente Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump: Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA

