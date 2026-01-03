Trump | Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA
L'accusa di narcoterrorismo contro Maduro e sua moglie rappresenta un passo importante nelle indagini statunitensi. La notizia, diffusa recentemente, sottolinea le crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e il governo venezuelano. In un contesto globale complesso, questi sviluppi evidenziano l'importanza di monitorare attentamente le relazioni internazionali e le questioni di sicurezza legate al narcotraffico.
(Agenzia Vista) Mar-a-Lago, 03 gennaio 2026 "Nessuna nazione al mondo potrebbe ottenere quello che ha ottenuto l'America ieri in un così breve periodo di tempo. Tutte le capacità militari del Venezuela sono state rese impotenti quando il nostro esercito è riuscito a catturare Maduro nel cuore della notte. Era tutto buio, oscuro. Lo abbiamo catturato con sua moglie Cilia Flores e affronteranno la potenza della giustizia degli Stati Uniti. Saranno a New York e verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli Stati Uniti e contro i loro cittadini”. Così il Presidente Donald Trump dalla sua conferenza stampa a Mar-a-Lago. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Venezuela, attacco USA a Caracas, Pam Bondi: “Maduro e sua moglie saranno incriminati a New York”, news in diretta
Leggi anche: Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese». Chiuso lo spazio aereo – La diretta
Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie; Venezuela, Maduro apre agli Usa: “Pronto a discutere con Trump su lotta alla droga e petrolio”.
Maduro e la moglie catturati a Caracas. Trump: "Governeremo in Venezuela" - Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato su Truth Social che il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, "è stato catturato insieme a sua moglie e portato via dal Paese". msn.com
Trump: "Maduro e la moglie ora affrontano la giustizia Usa, gestiremo noi il Venezuela". Meloni: "Intervento legittimo". Schlein: "Diritto internazionale violato" - Alle tensioni ancora aperte in Ucraina e alla fragile tregua in Medio Oriente si aggiunge ora un nuovo, delicatissimo fronte. affaritaliani.it
Venezuela, Trump rivendica l’attacco e annuncia: "Abbiamo catturato Maduro e sua moglie" - Trump rivendica un’azione su larga scala in Venezuela: Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese, attesa una conferenza. notizie.it
Trump: Maduro e sua moglie verranno incriminati per narcoterrorismo contro gli USA SOTTOTITOLI
L'aereo militare con a bordo Nicola Maduro atterrerà oggi a New York. Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali Maduro è sotto la custodia militare e sarà consegnato alle autorità federali. La foto è stata postata dal presidente Usa Donald Trump. [#I - facebook.com facebook
Raid Usa sul Venezuela. Maduro e la moglie catturati, in nave verso New York per l'incriminazione. Trump: “Il successore Decideremo” x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.