Gli Usa bombardano il Venezuela Trump | Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese Chiuso lo spazio aereo – La diretta

Nella notte, Caracas e altre città venezuelane sono state colpite da esplosioni e rumori di aerei, provocando panico e interruzioni elettriche. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver condotto un'operazione militare, con Donald Trump che ha dichiarato il fermo di Maduro e sua moglie. La situazione si sviluppa con lo spazio aereo chiuso e conseguenze ancora da chiarire.

Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. Il governo di Nicolás Maduro ha denunciato un attacco militare da parte degli Stati Uniti, proclamando lo stato di emergenza nazionale e invitando i cittadini alla mobilitazione. Le autorità venezuelane segnalano danni a infrastrutture e basi militari. La situazione è in rapido sviluppo e alimenta le tensioni tra i due Paesi. L'articolo Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese». 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Venezuela, Trump: “Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese dalle forze Usa” Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas. "Gravissima aggressione Usa". Trump: "Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese" Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Esplosioni e colonne di fumo: «Bombardano Caracas»; Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela? Trump parla di un molo distrutto e apre una nuova guerra senza prove; Venezuela, gli Usa bombardano una fabbrica a Maracaibo. Interviene anche la Colombia: Sappiamo tutto; Venezuela, raid aerei a Caracas. Trump: Attacco su larga scala, catturati Maduro e sua moglie. Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e ha catturato il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. ilfoglio.it

Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese». Chiuso lo spazio aereo – La diretta - Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. open.online

Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

Gli Stati Uniti stanno bombardano il Venezuela Chi è l’aggredito Chi è l’aggressore Aspetto una risposta da quello che è, malgrado tutto, il nostro governo e anche dal presidente della Repubblica x.com

‘’Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte’’. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. “Il presidente Nicolas Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.