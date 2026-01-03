Gli Usa bombardano il Venezuela Trump | Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese Chiuso lo spazio aereo – La diretta

Nella notte, Caracas e altre città venezuelane sono state colpite da esplosioni e rumori di aerei, provocando panico e interruzioni elettriche. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver condotto un'operazione militare, con Donald Trump che ha dichiarato il fermo di Maduro e sua moglie. La situazione si sviluppa con lo spazio aereo chiuso e conseguenze ancora da chiarire.

Caracas e altre città del Venezuela, questa notte, sono state scosse da forti esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, causando panico tra la popolazione e interruzioni elettriche. Il governo di Nicolás Maduro ha denunciato un attacco militare da parte degli Stati Uniti, proclamando lo stato di emergenza nazionale e invitando i cittadini alla mobilitazione. Le autorità venezuelane segnalano danni a infrastrutture e basi militari. La situazione è in rapido sviluppo e alimenta le tensioni tra i due Paesi. L'articolo Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie catturati e portati fuori dal Paese». 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

