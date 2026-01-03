Venezuela attacco USA a Caracas Pam Bondi | Maduro e sua moglie saranno incriminati a New York news in diretta

Aggiornamenti in tempo reale dal Venezuela, con esplosioni avvenute nella notte a Caracas. Secondo fonti, gli Stati Uniti potrebbero intraprendere azioni legali contro Maduro e sua moglie a New York, come annunciato da Pam Bondi. Segui le ultime notizie su questa situazione in evoluzione, mantenendo un'informazione accurata e obiettiva sulla vicenda.

Gli aggiornamenti in diretta dal Venezuela dove si sono verificate forti esplosioni a Caracas intorno alle 2 di notte. Il presidente Maduro denuncia una "gravissima aggressione militare degli USA", mentre Media americani parlano di attacchi ordinati da Trump. Le ultime notizie in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

