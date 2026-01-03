Venezuela attacco USA a Caracas Pam Bondi | Maduro e sua moglie saranno incriminati a New York news in diretta
Aggiornamenti in tempo reale dal Venezuela, con esplosioni avvenute nella notte a Caracas. Secondo fonti, gli Stati Uniti potrebbero intraprendere azioni legali contro Maduro e sua moglie a New York, come annunciato da Pam Bondi. Segui le ultime notizie su questa situazione in evoluzione, mantenendo un'informazione accurata e obiettiva sulla vicenda.
Gli aggiornamenti in diretta dal Venezuela dove si sono verificate forti esplosioni a Caracas intorno alle 2 di notte. Il presidente Maduro denuncia una "gravissima aggressione militare degli USA", mentre Media americani parlano di attacchi ordinati da Trump. Le ultime notizie in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas, Trump rivendica attacco e annuncia: “Catturato Maduro”, news in diretta
Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas. "Gravissima aggressione Usa". Trump: "Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese"
Attacco Usa in Venezuela, esplosioni a Caracas: cosa sappiamo; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico.
Venezuela, attacco Usa a Caracas. Trump: "Maduro e la moglie sono stati catturati" - Cbs: 'Trump ha ordinato attacchi da giorni, forze speciali Usa nel Paese'. adnkronos.com
Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani, ma a Caracas l’ambasciata è operativa” - Alberto Trentini, il cooperante veneziano di 46 anni detenuto in un carcere di Caracas. ilsecoloxix.it
Attacco Usa in Venezuela: la testimonianza - Abituato dai disordini politici frequenti nel paese, ha scorte di cibo per diversi giorni. rainews.it
Venezuela, ore di attesa e apprensione per i familiari di Alberto Trentini. Il cooperante è detenuto a Caracas da oltre 400 giorni #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/01/03/venezuela-ore-di-attesa-e-apprensione-per-i-familiari-di-alberto-trentini - facebook.com facebook
#Venezuela, le bombe su #Caracas, la cattura di #Maduro annunciata da #Trump. Immagini x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.