Venezuela attacco USA a Caracas Pam Bondi | Maduro e sua moglie saranno incriminati a New York news in diretta

Aggiornamenti in tempo reale dal Venezuela, con esplosioni avvenute nella notte a Caracas. Secondo fonti, gli Stati Uniti potrebbero intraprendere azioni legali contro Maduro e sua moglie a New York, come annunciato da Pam Bondi. Segui le ultime notizie su questa situazione in evoluzione, mantenendo un'informazione accurata e obiettiva sulla vicenda.

Gli aggiornamenti in diretta dal Venezuela dove si sono verificate forti esplosioni a Caracas intorno alle 2 di notte. Il presidente Maduro denuncia una "gravissima aggressione militare degli USA", mentre Media americani parlano di attacchi ordinati da Trump. Le ultime notizie in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas, Trump rivendica attacco e annuncia: “Catturato Maduro”, news in diretta

Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas. "Gravissima aggressione Usa". Trump: "Maduro e la moglie catturati e portati fuori dal Paese"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attacco Usa in Venezuela, esplosioni a Caracas: cosa sappiamo; Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; Venezuela: nuovo attacco Usa a imbarcazione in Oceano Pacifico, 2 morti. Trump conferma: distrutto molo di carico per il narcotraffico.

Venezuela, attacco Usa a Caracas. Trump: "Maduro e la moglie sono stati catturati" - Cbs: 'Trump ha ordinato attacchi da giorni, forze speciali Usa nel Paese'. adnkronos.com