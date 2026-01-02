A Crans-Montana fiamme e panico sembrava un film dell’orrore | il racconto dei sopravvissuti

Un incendio mortale si è sviluppato nella notte a Crans-Montana, lasciando i testimoni sbigottiti. Adrien, uno dei sopravvissuti, ha descritto l’evento come un’esperienza da film dell’orrore, sottolineando la violenza e la paura vissute. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando l’importanza di valutare le cause e le misure di sicurezza in luoghi pubblici.

Crans-Montana, il nuovo video dell'incendio che si propaga dal soffitto del bar: le fiamme, il panico e una sola via di fuga - Montana, che ha causato decine di morti e molti altri feriti, l'indagine si concentra ora sul bar dove si è verificata la tragedia. msn.com

Tragedia di Crans-Montana «Ero circondata da persone in fiamme, poi un angelo custode mi ha salvata»: la testimonianza della 17enne sopravvissuta - I residenti parlano di esplosioni, urla e persone in fuga in preda al panico. bluewin.ch

Esplosione di #Capodanno a #CransMontana: lo sgomento di Gustav #Thoeni x.com

Arriva la conferma dei primi italiani coinvolti nell'incendio e nell'esplosione della notte di Capodanno durante i festeggiamenti al «Constellation», un bar frequentato soprattutto da giovanissimi, a Crans-Montana, località sciistica alpina in Svizzera. Sono una ra - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.