A Crans-Montana fiamme e panico sembrava un film dell’orrore | il racconto dei sopravvissuti
Un incendio mortale si è sviluppato nella notte a Crans-Montana, lasciando i testimoni sbigottiti. Adrien, uno dei sopravvissuti, ha descritto l’evento come un’esperienza da film dell’orrore, sottolineando la violenza e la paura vissute. Questa vicenda ha suscitato grande attenzione, evidenziando l’importanza di valutare le cause e le misure di sicurezza in luoghi pubblici.
''Sembrava un film dell'orrore''. Così un testimone, Adrien, ha descritto quello che ieri sera ha visto dall'esterno del locale di Crans-Montana dove si è sviluppato un incendio mortale. "Ho visto fumo, un fumo bianco, grande e molto denso" uscire dal bar Le Constellation, ha raccontato a Bfmtv.
