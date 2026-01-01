Crans-Montana l’ipotesi dietro la tragedia | ecco cos’è il fenomeno del flashover

Il fenomeno del “flashover” rappresenta un rischio grave nelle situazioni di incendio, in cui una stanza può raggiungere rapidamente temperature elevate, causando una propagazione improvvisa del fuoco. A Crans-Montana, un incendio scoppiato durante la notte di Capodanno ha portato a una tragedia, sollevando l’ipotesi che il “flashover” possa aver contribuito a rendere la situazione più difficile da controllare e comprendere.

Cambia la chiave di lettura della tragedia avvenuta a Crans-Montana, dove un incendio scoppiato nella notte di Capodanno ha provocato un numero ancora imprecisato di vittime. Le autorità del Canton Vallese hanno introdotto un termine tecnico per spiegare la rapidità e la violenza con cui le fiamme si sono propagate: flashover. Cos’è il flashover Con il termine flashover si indica il passaggio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

