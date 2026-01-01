Crans-Montana l’ipotesi dietro la tragedia | ecco cos’è il fenomeno del flashover

Il fenomeno del “flashover” rappresenta un rischio grave nelle situazioni di incendio, in cui una stanza può raggiungere rapidamente temperature elevate, causando una propagazione improvvisa del fuoco. A Crans-Montana, un incendio scoppiato durante la notte di Capodanno ha portato a una tragedia, sollevando l’ipotesi che il “flashover” possa aver contribuito a rendere la situazione più difficile da controllare e comprendere.

Cambia la chiave di lettura della tragedia avvenuta a Crans-Montana, dove un incendio scoppiato nella notte di Capodanno ha provocato un numero ancora imprecisato di vittime. Le autorità del Canton Vallese hanno introdotto un termine tecnico per spiegare la rapidità e la violenza con cui le fiamme si sono propagate: flashover. Cos'è il flashover Con il termine flashover si indica il passaggio.

Crans-Montana, l'esplosione causata da un "flashover": cos'è. «Propagazione istantanea delle fiamme, quasi impossibile salvarsi» - Le autorità cantonali hanno spiegato che si tratta di un ... msn.com

“I corpi si muovevano tra le fiamme, panche come barelle e massaggi cardiaci in strada”. L’apocalisse di Crans-Montana nel racconto dei testimoni - Nella località sciistica svizzera abitanti e testimoni provano con difficoltà a ricostruire i fatti di un Capodanno tragico: "Era il panico, urlavano tutti". msn.com

Il momento in cui divampa l’incendio al bar “Le Constellation” di Crans-Montana nelle immagini postate da un utente su X ( suissealert) #skytg24 #news - facebook.com facebook

Strage a Crans Montana, un testimone: 'Locale senza vie di fuga sufficienti'. Il racconto di un giovane italiano che si è trovato sul posto poco dopo la tragedia (testimonianza raccolta dall'inviato Benoit Girod) #ANSA x.com

