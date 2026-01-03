Tragedia di Crans-Montana al fianco di familiari e sopravvissuti anche due psicologhe bergamasche

Venerdì mattina, a Crans-Montana, sono arrivate le psicologhe bergamasche Roberta Brivio e Anna Rosa Moro, della Società italiana psicologia dell’emergenza (SIPEM). In seguito alla tragedia di Capodanno presso il locale Le Constellation, che ha provocato 40 vittime e numerosi feriti, le professioniste offrono supporto psicologico a familiari e sopravvissuti, contribuendo all’assistenza regionale e ai servizi di emergenza attivati in Lombardia.

Sono arrivate venerdì mattina a Crans-Montana Roberta Brivio e Anna Rosa Moro, psicologhe bergamasche appartenenti alla sezione lombarda della Società italiana psicologia dell’emergenza (SIPEM): in seguito alla tragedia di Capodanno, che ha causato 40 morti e 121 feriti all’interno del locale Le Constellation, la Lombardia si è subito mobilitata, non solo attivando il piano di maxi emergenze regionale e mettendo a disposizione il Centro grandi ustioni dell’ospedale Niguarda di Milano, ma anche inviando sul posto professionisti del supporto psicologico per familiari e sopravvissuti. Iscritta nella rete della Protezione Civile della Regione Lombardia, Sipem Sos ha attivato tempestivamente i propri protocolli di supporto psicologico in emergenza: ad essere impegnata per prima è stata la squadra guidata dalla dottoressa Roberta Brivio, fondatrice e presidente della società, psicologa psicoterapeuta con oltre 40 anni di esperienza nella psicologia dell’emergenza, docente, formatrice e pioniera nel campo del supporto alle vittime di eventi traumatici, che in passato ha già coordinato interventi in occasione di terremoti, disastri sanitari, incidenti ferroviari e aerei, nonché progetti internazionali per il supporto a popolazioni colpite da eventi catastrofici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

