Tragedia Crans Montana Bertolaso | In arrivo al Niguarda altri due giovani

Due giovani, entrambi di 15 anni, sono stati trasferiti al reparto di emergenza del Niguarda ieri sera, 2 gennaio, a seguito della tragedia di Crans Montana. Oggi sono previsti altri due arrivi: un ragazzo svizzero e una ragazza italiana. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo da parte delle equipe mediche per garantire le cure necessarie ai pazienti coinvolti.

Tragedia Crans Montana, Bertolaso “Nuovi arrivi al Niguarda, l’obiettivo è riportare a casa tutti gli italiani” - Così l'assessore al welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso facendo il punto sui giovani rimasti feriti nella tragedia di Crans- msn.com

Crans-Montana, Bertolaso: “Sei giovani italiani non trasportabili perché troppo gravi” - Le parole dell'assessore al Welfare della Lombardia nel punto stampa al Niguarda dopo la tragedia di Capodanno nella località svizzera ... dire.it

Tragedia Crans-Montana, Fontana “Fatto inaccettabile, riflettere su sicurezza” Tragedia Crans-Montana, Fontana "Fatto inaccettabile, riflettere su sicurezza" - facebook.com facebook

Tragedia Crans- #Montana, tra i feriti il calciatore del #Pescara Primavera Eliot Thelen Eliot Thelen, lussemburghese classe 2007, era presente nel bar “Le Constellation” al momento della tragedia. Il calciatore della Primavera del Pescara ha riportato lievi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.