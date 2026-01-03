Tragedia Crans Montana Bertolaso | In arrivo al Niguarda altri due giovani

Due giovani, entrambi di 15 anni, sono stati trasferiti al reparto di emergenza del Niguarda ieri sera, 2 gennaio, a seguito della tragedia di Crans Montana. Oggi sono previsti altri due arrivi: un ragazzo svizzero e una ragazza italiana. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo da parte delle equipe mediche per garantire le cure necessarie ai pazienti coinvolti.

Due pazienti di 15 anni sono arrivati al Niguarda ieri sera, 2 gennaio. Altri due sono attesi per la giornata di oggi: un ragazzo svizzero e una ragazza italiana. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri quattro giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili”

