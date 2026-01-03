Una tragedia ha colpito la comunità boliviana in Cile, con un incendio in un complesso operativo a Melipilla che ha provocato la morte di quattro bambine tra i 5 e i 15 anni. L’incendio si è verificato all’alba e ha causato gravi perdite, lasciando la comunità e le famiglie in dolore. La tragedia evidenzia le difficili condizioni e le vulnerabilità di alcune fasce di popolazione in questa zona.

Incendio in un complesso operaio a sud di Santiago: vittime tra i 5 e i 15 anni. Una tragedia devastante ha colpito la comunità boliviana in Cile. Quattro bambine, di 5, 8, 13 e 15 anni, hanno perso la vita in un incendio scoppiato all’alba del 1° gennaio in un complesso di abitazioni operaie a Melipilla, località a sud-ovest di Santiago del Cile. La notizia, riportata dai principali media boliviani e cileni, ha scosso l’opinione pubblica per la dinamica dell’accaduto e per il dramma umano che emerge dalle testimonianze. Secondo una prima ricostruzione dei Carabineros cileni, il rogo sarebbe stato causato da un guasto all’impianto elettrico, sviluppatosi intorno alle 5 del mattino nel passaggio di Santa Teresa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia a Melipilla, 4 bambine boliviane morte nel rogo all’alba: ‘Non sono riuscita a salvarle’

Leggi anche: Scoppia un incendio in un bar a Capodanno: "Ci sono diversi morti". Le esplosioni, poi il rogo: tragedia a Crans-Montana

Leggi anche: Tragedia a Riccione: muore una donna di 67 anni nel rogo del suo appartamento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tragedia a Melipilla, 4 bambine boliviane morte nel rogo all’alba: 'Non sono riuscita a salvarle'.