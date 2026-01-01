Scoppia un incendio in un bar a Capodanno | Ci sono diversi morti Le esplosioni poi il rogo | tragedia a Crans-Montana

Nella notte di Capodanno, un incendio ha interessato un bar a Crans-Montana, in Svizzera, provocando diverse vittime. L’incendio, seguito da esplosioni, ha causato una tragica perdita di vite umane nel piccolo Comune del Vallese. Le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e le circostanze dell’accaduto, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire l’emergenza.

Un incendio è divampato nella notte in un locale di Crans-Montana, piccolo Comune di circa 10mila anime che si trova in Svizzera, nel Canton Vallese, a circa 1.500 metri di quota. Il rogo è scoppiato nel bar "Le Constellation".

