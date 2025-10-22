ABBONATI A DAYITALIANEWS Le fiamme nel cuore di viale Ceccarini. Tragedia a Riccione nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 ottobre 2025. Un incendio è divampato intorno a mezzogiorno in un edificio situato in viale Ceccarini, una delle zone più centrali e frequentate della città romagnola. A perdere la vita è stata una donna di 67 anni, originaria di Milano, ma da tempo residente a Riccione. Il corpo senza vita è stato rinvenuto all’interno del suo appartamento, situato al quinto piano del palazzo dove le fiamme si sono sviluppate. L’intervento dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Rimini, che per raggiungere l’abitazione hanno dovuto utilizzare l’autoscala. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia a Riccione: muore una donna di 67 anni nel rogo del suo appartamento