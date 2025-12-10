Tajaini a Nuova Delhi | Viva l' Italia viva la cucina italiana patrimonio Unesco – Il video

Tajaini a Nuova Delhi celebrano la cucina italiana, riconosciuta come patrimonio UNESCO, sottolineando il suo ruolo di identità, tradizione, crescita e innovazione. Un evento che evidenzia il forte legame tra Italia e India attraverso il cibo, simbolo di cultura e innovazione gastronomica.

(Agenzia Vista) India, 10 dicembre 2025 "La nostra cucina è identità, tradizione, crescita e innovazione. Questo risultato è frutto di un forte gioco di squadra tra istituzioni, associazioni, chef e produttori, ottenuto anche grazie al lavoro costante delle nostre Ambasciate e Consolati in tutto il mondo. Viva l'Italia, viva la cucina italiana". Così il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha accolto l'iscrizione della "Cucina Italiana" nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità a New Delhi. Unesco Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.