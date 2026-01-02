Viva La Befana XXXIX edizione del corteo storico-religioso

Il corteo storico-religioso “Viva la Befana” torna il 6 gennaio, alle 10, in via della Conciliazione, per la XXXIX edizione. Questa tradizione unisce aspetti culturali, folcloristici e religiosi, offrendo un momento di condivisione e memoria storica. L’evento rappresenta un’occasione per vivere una giornata di festa e tradizione nel rispetto delle radici popolari.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.