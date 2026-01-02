Viva La Befana XXXIX edizione del corteo storico-religioso
Il corteo storico-religioso “Viva la Befana” torna il 6 gennaio, alle 10, in via della Conciliazione, per la XXXIX edizione. Questa tradizione unisce aspetti culturali, folcloristici e religiosi, offrendo un momento di condivisione e memoria storica. L’evento rappresenta un’occasione per vivere una giornata di festa e tradizione nel rispetto delle radici popolari.
Il corteo storico- religioso, culturale, folcloristico “Viva la Befana” torna, il 6 gennaio, alle 10, in via della Conciliazione.Una manifestazione per riaffermare e tramandare i valori dell'Epifania. Come ogni anno, gruppi di rievocazione storica, cavalli, sbandieratori, musici, bande musicali. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Viva la Befana 2026, dalla Sicilia a San Pietro al seguito dei Re Magi; Montelepre capofila della Sicilia al Corteo Storico dell’Epifania a Roma.
Castronovo di Sicilia a Roma per “Viva la Befana” 2026 Il Comune di Castronovo di Sicilia parteciperà ufficialmente, il 6 gennaio 2026, al prestigioso Corteo storico-religioso “Viva la Befana – per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania”, che si svolger - facebook.com facebook
