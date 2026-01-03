Torna Pitti Uomo a Firenze provvedimenti e divieti per la viabilità

Torna Pitti Uomo a Firenze, confermando il tradizionale appuntamento invernale alla Fortezza da Basso. In occasione dell’evento, saranno adottati specifici provvedimenti per la viabilità e sono previsti divieti temporanei di circolazione. Si invita la cittadinanza e i visitatori a consultare le indicazioni ufficiali per garantire gli spostamenti in sicurezza durante le giornate della manifestazione.

Firenze, 3 gennaio 2026 - Si rinnova l’appuntamento invernale con Pitti Immagine alla Fortezza da Basso. Come consueto si inizia con Pitti Uomo dal 13 gennaio (fino al 16), a seguire Pitti Bimbo e Pitti Filati che quest’anno si svolgeranno negli stessi giorni, dal 21 al 23 gennaio. Gli uffici della Mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti per consentire l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio degli stand delle manifestazioni. Alcuni di questi sono già in vigore, altri invece scatteranno nei prossimi giorni a fasi successive. Si tratta in sostanza dello schema già attivato per le scorse edizioni: i provvedimenti più impattanti saranno in vigore in occasione del disallestimento con la chiusura della rampa Spadolini e di via Caduti di Nassirya e della corsia lato abitazioni di viale Strozzi tra via Lorenzo il Magnifico e largo Martiri della Foibe (solo per Pitti Uomo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

