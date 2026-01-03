Torna Pitti Uomo a Firenze provvedimenti e divieti per la viabilità
Torna Pitti Uomo a Firenze, confermando il tradizionale appuntamento invernale alla Fortezza da Basso. In occasione dell’evento, saranno adottati specifici provvedimenti per la viabilità e sono previsti divieti temporanei di circolazione. Si invita la cittadinanza e i visitatori a consultare le indicazioni ufficiali per garantire gli spostamenti in sicurezza durante le giornate della manifestazione.
Firenze, 3 gennaio 2026 - Si rinnova l’appuntamento invernale con Pitti Immagine alla Fortezza da Basso. Come consueto si inizia con Pitti Uomo dal 13 gennaio (fino al 16), a seguire Pitti Bimbo e Pitti Filati che quest’anno si svolgeranno negli stessi giorni, dal 21 al 23 gennaio. Gli uffici della Mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti per consentire l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio degli stand delle manifestazioni. Alcuni di questi sono già in vigore, altri invece scatteranno nei prossimi giorni a fasi successive. Si tratta in sostanza dello schema già attivato per le scorse edizioni: i provvedimenti più impattanti saranno in vigore in occasione del disallestimento con la chiusura della rampa Spadolini e di via Caduti di Nassirya e della corsia lato abitazioni di viale Strozzi tra via Lorenzo il Magnifico e largo Martiri della Foibe (solo per Pitti Uomo). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Torna Pitti Uomo, i provvedimenti di viabilità
Leggi anche: Firenze Marathon, scattano i provvedimenti per la circolazione. Ecco tutti i divieti fino a domenica
Pitti Uomo 2026: Firenze anticipa le tendenze della moda uomo AI 2026-2027; Firenze, tornano i saloni di Pitti alla Fortezza: i provvedimenti per allestimenti, mostre e smontaggi; Modartech porta 10 collezioni a Pitti Uomo; Novità anticipazioni Pitti Uomo 2026: Motion e il movimento moda.
Torna Pitti Uomo, i provvedimenti di viabilità - Come consueto si inizia con Pitti Uomo dal 13 gennaio (fino al 16), a seguire Pitti Bimbo e Pit ... msn.com
Pitti Uomo 109, a Firenze il meglio della moda maschile: 750 brand presentano le nuove collezioni - Dal 13 al 16 gennaio alla Fortezza da Basso quattro giorni dedicati alle proposte maschili per la stagione invernale 2026- intoscana.it
Firenze, tornano i saloni di Pitti alla Fortezza: i provvedimenti per allestimenti, mostre e smontaggi - Tornano i saloni invernali di Pitti Immagine alla Fortezza da Basso di Firenze, a cominciar da Pitti Uomo dal 13 gennaio (fino al 16), a seguire Pitti Bimbo e Pitti Filati che quest’anno si ... 055firenze.it
Tornano i saloni invernali di Pitti Immagine: tutti i provvedimenti - facebook.com facebook
Firenze, tornano i saloni di Pitti alla Fortezza: i provvedimenti per allestimenti, mostre e smontaggi #firenze 055firenze.it/art/238570/Fir… x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.