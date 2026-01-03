Dal 3 gennaio 2026, la Fortezza da Basso di Firenze ospiterà la nuova edizione di Pitti Uomo, l’appuntamento internazionale dedicato alla moda maschile. In vista dell’evento, sono stati adottati specifici provvedimenti di viabilità e sicurezza per garantire un accesso ordinato e senza disagi. Di seguito, le informazioni utili per pianificare il proprio percorso e partecipare in modo sereno all’appuntamento fieristico.

Firenze, 3 gennaio 2026 - Si rinnova l’appuntamento invernale con Pitti Immagine alla Fortezza da Basso. Come consueto si inizia con Pitti Uomo dal 13 gennaio (fino al 16), a seguire Pitti Bimbo e Pitti Filati che quest’anno si svolgeranno negli stessi giorni, dal 21 al 23 gennaio. Gli uffici della Mobilità hanno predisposto una serie di provvedimenti per consentire l’allestimento, lo svolgimento e lo smontaggio degli stand delle manifestazioni. Alcuni di questi sono già in vigore, altri invece scatteranno nei prossimi giorni a fasi successive. Si tratta in sostanza dello schema già attivato per le scorse edizioni: i provvedimenti più impattanti saranno in vigore in occasione del disallestimento con la chiusura della rampa Spadolini e di via Caduti di Nassirya e della corsia lato abitazioni di viale Strozzi tra via Lorenzo il Magnifico e largo Martiri della Foibe (solo per Pitti Uomo). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna Pitti Uomo, i provvedimenti di viabilità

Leggi anche: CODE Korea torna a Pitti Uomo 109: sei brand per raccontare la creatività coreana.

Leggi anche: Pajar, 60 anni di artigianalità canadese a Pitti Uomo 109.

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Firenze, tornano i saloni di Pitti alla Fortezza: i provvedimenti per allestimenti, mostre e smontaggi.

Torna Pitti Uomo, i provvedimenti di viabilità - Come consueto si inizia con Pitti Uomo dal 13 gennaio (fino al 16), a seguire Pitti Bimbo e ... lanazione.it