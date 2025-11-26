Firenze Marathon scattano i provvedimenti per la circolazione Ecco tutti i divieti fino a domenica
Firenze, 26 novembre 2025 – Domenica 30 novembre torna la Firenze Marathon. Si tratta della 41esima edizione che si svolgerà più o meno lo stesso percorso dell’anno scorso (tranne alcune modifiche limitate legate a cantieri sui lungarni e in zona San Niccolò). Saranno quindi interessati i viali di circonvallazione dai lungarni a piazza Gaddi, i lungarni fino al Tuscany Hall, la zona dello stadio oltre al Parco delle Cascine con orari di riapertura al transito diversificati sulla base del percorso. Anche quest’anno alla tradizionale maratona si affiancherà la corsa di 10 chilometri che si snoderà all’interno delle strade del centro, già chiuse per la “sorella maggiore”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
FIRENZE MARATHON Sabato 29 novembre Ore 18 Basilica di Santa Maria Novella Presiede l'arcivescovo di Firenze, monsignor Gherardo Gambelli Al termine la Preghiera del maratoneta e la benedizione degli atleti LEGGI SU L'OSSERVATORE ROMANO: - facebook.com Vai su Facebook
Estra Firenze Marathon, tutti i favoriti in gara. Kibet Kichwen più accreditato tra uomini, Mukandanga tra donne #ANSA Vai su X
