‘Ti brucio viva e ti butto l’acido in faccia’ anni da incubo per una giovane donna

Una donna dell’Empolese ha accusato il suo ex marito di stalking, minacce e violenza sessuale. La vicenda, che risale ai primi giorni del 2025, coinvolge un uomo di 41 anni, cittadino marocchino, ora sotto accusa per vari reati. La denuncia evidenzia un percorso di persecuzioni e intimidazioni che hanno profondamente segnato la sua vita, portando all’apertura di un procedimento giudiziario.

Empoli, 3 gennaio 2025 – Minacce di morte, insulti, persecuzioni anche sui social network e un episodio di violenza sessuale: è quanto avrebbe subito una donna residente nell'Empolese da parte dell'ex marito, un cittadino marocchino di 41 anni, ora accusato di stalking, diffamazione e violenza sessuale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i fatti si sarebbero verificati tra giugno 2024 e gennaio 2025, dopo la decisione della donna di porre fine al matrimonio, durato circa dieci anni. Da quel momento l'uomo avrebbe dato avvio a una serie di condotte persecutorie, con pedinamenti, appostamenti nei pressi del luogo di lavoro della vittima, messaggi offensivi e gravi minacce.

