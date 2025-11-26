Se non ti comporti bene ti brucio | stilista perseguitata dal compagno scatta il braccialetto elettronico

Per l'uomo, ex modello e attore di fiction, è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna e dai figli. Nel provvedimento oltre dieci anni di minacce e violenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

