Se non ti comporti bene ti brucio | stilista perseguitata dal compagno scatta il braccialetto elettronico

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l'uomo, ex modello e attore di fiction, è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna e dai figli. Nel provvedimento oltre dieci anni di minacce e violenze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

comporti bene brucio stilista“Se non ti comporti bene, ti brucio”: stilista perseguitata dal compagno, scatta il braccialetto elettronico - Per l'uomo, ex modello e attore di fiction, è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna e dai figli ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Comporti Bene Brucio Stilista