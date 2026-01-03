Tesla sorpassata da Byd | dal ritiro degli incentivi alla concorrenza cinese

Negli ultimi mesi, Tesla ha registrato un rallentamento nelle vendite, segnando un calo rispetto alle aspettative. La crescita della cinese BYD ha portato a un sorpasso nel mercato, evidenziando l’intensificarsi della competizione internazionale nel settore delle auto elettriche. Questo scenario si inserisce in un contesto di cambiamenti normativi e di mercato, influenzati anche dal ritiro degli incentivi e dalla forte presenza delle aziende asiatiche.

Vendite in calo e sotto le attese per Tesla, che viene sorpassata dalla concorrente cinese BYD, confermando che la concorrenza asiatica è sempre più agguerrita. Il titolo della società fondata da Elon Musk, dopo un iniziale resistenza, non è riuscito a reggere la pressione delle vendite a Wall Street ed ha girato in rosso, con un mercato che si concentra anche su sviluppi futuristici come la guida autonoma ed i robotaxi. Vendite in calo per il secondo anno consecutivo. Tesla ha registrato un calo delle consegne superiore alle aspettative nel quarto trimestre, riportando il secondo calo consecutivo delle vendite di auto elettriche a causa della revoca dei sussidi fiscali decretata da Trump come ritorsione contro l'ex sostenitore e consulente governativo.

Tesla perde il trono: BYD è il primo costruttore di auto elettriche - L'ufficialità dovrebbe arrivare in queste ore (i dati diffusi dalla Casa di Elon Musk sono ancora ... quattroruote.it

Per la prima volta ad aprile l’azienda di auto elettriche cinese BYD ha venduto più auto di Tesla in Europa - Nel mese di aprile, per la prima volta, l’azienda automobilistica cinese BYD ha superato la concorrente Tesla nelle vendite di auto elettriche in Europa, con 7. ilpost.it

