Byd corre e fa mangiare la polvere anche a Tesla

Il mercato delle auto elettriche è in evoluzione, con cambiamenti significativi nelle quote di vendita tra i principali produttori. Recentemente, Byd, azienda cinese, ha superato Tesla nelle vendite di veicoli puramente elettrici. Questa dinamica testimonia come i nuovi equilibri e le strategie di mercato stiano influenzando il settore, segnando un momento importante nel panorama globale della mobilità sostenibile.

Tempo di bilanci per il mercato dell'auto, ma anche di nuovi equilibri tra costruttori. In proposito, la notizia riguarda il sorpasso del colosso cinese Byd ai danni dell'americana Tesla nelle vendite di sole auto elettriche. E pensare che nel 2011 il patron di Tesla, Elon Musk, aveva minimizzato il potenziale di Byd classificando il gruppo come «non concorrente». I numeri: 2,26 milioni di auto elettriche (+28%) per Byd nel 2025 rispetto a 1,64 milioni per Tesla (-8% nell'anno e -16% nel quarto trimestre). In totale, considerando i "veicoli a nuova energia" (elettrici più ibridi plug-in), Byd ha consegnato 4,6 milioni di unità.

