Tesla sorpassata da Byd | dal ritiro degli incentivi alla concorrenza cinese

Negli ultimi mesi, Tesla ha registrato un rallentamento nelle vendite, portandola a perdere terreno rispetto a BYD, principale concorrente cinese. La diminuzione degli incentivi e l’intensificarsi della competizione asiatica hanno contribuito a questa dinamica, evidenziando un cambiamento nel mercato delle auto elettriche. La situazione sottolinea l’importanza di adattarsi alle nuove sfide e alle evoluzioni del settore automotive globale.

Vendite in calo e sotto le attese per Tesla, che viene sorpassata dalla concorrente cinese BYD, confermando che la concorrenza asiatica è sempre più agguerrita. Il titolo della società fondata da Elon Musk, dopo un iniziale resistenza, non è riuscito a reggere la pressione delle vendite a Wall Street ed ha girato in rosso, con un mercato che si concentra anche su sviluppi futuristici come la guida autonoma ed i robotaxi. Vendite in calo per il secondo anno consecutivo. Tesla ha registrato un calo delle consegne superiore alle aspettative nel quarto trimestre, riportando il secondo calo consecutivo delle vendite di auto elettriche a causa della revoca dei sussidi fiscali decretata da Trump come ritorsione contro l’ex sostenitore e consulente governativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tesla sorpassata da Byd: dal ritiro degli incentivi alla concorrenza cinese Leggi anche: Auto elettriche, l'Antitrust bacchetta Stellantis, Tesla, Byd e Volkswagen: "Più trasparenza sull'autonomia di percorrenza" Leggi anche: Byd Ti7: il nuovo Suv ibrido plug-in del marchio cinese Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Tesla sorpassata da Byd: dal ritiro degli incentivi alla concorrenza cinese - Le azioni Tesla vitano al ribasso al Nasdaq dopo che la casa d’auto di Elon Musk ha accusato il secondo calo annuale consecutivo delle vendite ... quifinanza.it

Tesla perde il trono: BYD è il primo costruttore di auto elettriche - L'ufficialità dovrebbe arrivare in queste ore (i dati diffusi dalla Casa di Elon Musk sono ancora ... quattroruote.it

Auto, il sorpasso di Byd: in Europa le vendite del gigante cinese superano per la prima volta quelle di Tesla - Le vendite di Tesla in Europa sono in calo da mesi, a causa di una forte concorrenza e delle reazioni negative del ruolo dell’ad Elon Musk nell’amministrazione Trump Il colosso automobilistico cinese ... milanofinanza.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.