Un incidente al bar di Crans-Montana ha provocato un incendio di grande intensità, con conseguenze gravi. L’indagine preliminare ipotizza reati di incendio colposo, omicidio e lesioni colpose. La vicenda evidenzia l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza e delle regole anti-incendio, soprattutto in luoghi pubblici. È fondamentale conoscere e applicare correttamente le norme per prevenire tragedie simili.

Roma – I ncendio, omicidio e lesioni colpose. Sono queste le ipotesi di reato nell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Lo ha spiegato la procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud in conferenza stampa a Sion; l’indagine si concentrerà sulle misure di sicurezza e antincendio, il numero di presenti, le vie di evacuazione, i lavori svolti nel locale e i materiali impiegati. Per spiegare la dinamica dell’incendio gli esperti chiamano in causa il flashover, un fenomeno noto anche come “incendio generalizzato”, che rappresenta il punto di arrivo di una combinazione precisa di fattori: accumulo di calore, presenza di gas combustibili e materiali infiammabili in un ambiente chiuso, col conseguente coinvolgimento simultaneo di tutti gli arredi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Trappola di fuoco a 600 gradi, poi l’autoignizione”. Falle nella sicurezza e regole ignorate al bar di Crans-Montana: “Si fumava dentro” Leggi anche: I materiali, la via di fuga, l'età dei clienti: tutte le falle nella sicurezza del bar di Crans-Montana Leggi anche: Le Constellation, tappa obbligata per i vip a Crans-Montana: storia del bar esclusivo diventato una trappola di fuoco La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, perché il flashover rende gli incendi così letali: 600 gradi in pochi minuti; Cos’è il flashover, il pericoloso fenomeno che ha scatenato l’incendio a Crans-Montana; Flashover, a Crans-Montana 600 gradi in pochi minuti. Crans-Montana, perché il "flashover" rende gli incendi così letali: "600 gradi in pochi minuti" - Spesso tutto nasce da una scintilla, ma che fa divampare le fiamme in modo impressionante, per un fenomeno inquadrato dalla scienza, e letterature sull'argomento come un fulmineo, subitaneo propagarsi ... msn.com

