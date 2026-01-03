Le Constellation com’è il lounge-bar dopo la strage Il sopralluogo | Temperature fino a 600 gradi

A Crans-Montana proseguono le verifiche sul locale Le Constellation, colpito da un incendio durante la notte di Capodanno. Il sopralluogo ha rilevato temperature fino a 600 gradi, evidenziando la gravità dei danni. Le autorità stanno valutando le cause e le conseguenze dell’incidente, che ha profondamente colpito la comunità locale.

A Crans-Montana continuano le verifiche dopo la strage della notte di Capodanno nel lounge-bar Le Constellation, teatro di un incendio devastante. Nelle scorse ore il Consigliere federale e ministro della Giustizia Beat Jans ha reso omaggio alle vittime, accompagnato dal comandante della Polizia Frédéric Gisler e da Stéphane Ganzer, Consigliere di Stato e capo della Sicurezza. Beat Jans, giornalista del quotidiano britannico The Sun, è entrato all’interno del bar dove si è sviluppato il rogo. «È drammaticamente emozionante vedere questo posto e immaginare quanto intense siano state le fiamme», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

