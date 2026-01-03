Tajani | Seguo sviluppi attenzione alla comunità italiana

Il ministro degli Esteri italiano, Tajani, ha dichiarato di seguire con attenzione gli sviluppi della situazione a Caracas, dove recenti esplosioni hanno provocato paura e confusione. La situazione nel Venezuela resta complessa, e l’Italia monitorizza con attenzione gli eventi, mantenendo un’attenzione particolare alla comunità italiana presente nel paese. La priorità è garantire supporto e sicurezza in un contesto di instabilità.

Il ministro degli Esteri italiano sta seguendo con apprensione la situazione a Caracas. La notte venezuelana è stata infatti squarciata da una serie di violente esplosioni che hanno colpito la capitale del Venezuela, scatenando il panico. Stando a quanto riferito da giornalisti e testimoni le prime deflagrazioni sono state udite intorno alle 2.00 (ore locali), seguiti dal rumore di velivoli a bassa quota. " Seguo con la nostra rappresentanza diplomatica a Caracas l'evoluzione della situazione con particolare attenzione per la comunità italiana. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni costantemente informata.

