Tajani | Seguo caso tifosi Napoli a Eindhoven ambasciata attiva

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sto seguendo il caso dei tifosi del Napoli fermati a Eindhoven per controlli prima della partita di calcio di stasera. L’Ambasciata all’Aja ha già inviato del personale e sono già presenti agenti della Digos italiana. La polizia olandese allontanerà i tifosi senza biglietto”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aggiunge: “Per ogni necessità si può contattare l’Ambasciata al numero +31 651541399”. Champions League, 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tajani: “Seguo caso tifosi Napoli a Eindhoven, ambasciata attiva”

Altre letture consigliate

Questo è il momento esatto in cui la Presidente Giorgia Meloni e i suoi vice Tajani e Salvini si sono alzati in piedi e sono letteralmente scappati dalla conferenza stampa a Palazzo Chigi. Non teneva una conferenza stampa da 270 giorni. E ci ha fatto capire in - facebook.com Vai su Facebook

Tajani: «A Gaza l’accordo è possibile, ma Hamas se ne deve andare. L'Italia farà la sua parte» - Antonio Tajani, ministro degli Esteri, Hamas avrebbe aperto sul piano del presidente degli Stati Uniti per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi ... Scrive ilmessaggero.it

Caso Salis, Tajani non si fa intimorire: "Voteremo la revoca dell'immunità" - "Sulla vicenda Salis non mi faccio intimorire neanche da Casapound con i suoi manifesti, sono abituato a ben altro, e non mi faccio intimorire dai mandanti di Casapound: non so chi siano i mandanti, ... Si legge su iltempo.it

Caso Imu, esplode la rabbia dei tifosi - A chi gioca con i sentimenti, a chi si nasconde dietro la burocrazia, a chi non ha a cuore i giovani, ai maledetti giochi politici! Da ilrestodelcarlino.it