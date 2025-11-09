Poche ore prima dello show italiano di Roma targato BESTYA Wrestling, Santino Marella è stato intervistato per conto del Pro Wrestling Culture podcast e alla domanda inerente i talenti italiani, ha risposto decisamente interessato all’argomento. “Seguirò lo show con molta attenzione perché scoprirò dei talenti sicuramente interessanti e se qualcuno di loro mi colpirà a dovere, perché no, magari potrei portarlo con me in America.” Marella non dimentica quindi le sue origini e guarda con molta attenzione anche il nostro territorio. Qui l’intervista completa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Santino Marella: “Seguo con attenzione i talenti italiani”