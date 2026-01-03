Svizzera strage a Crans Montana | indagati per omicidio colposo gestori del locale Salgono a 14 i feriti italiani
A Crans-Montana, Svizzera, proseguono le indagini sull’incendio al locale Constellation durante il Capodanno 2026. I gestori sono indagati per omicidio colposo, mentre il numero di feriti italiani sale a 14. Restano ancora sei dispersi. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità legate all’incidente, che ha coinvolto numerosi cittadini italiani in una notte tragica.
Sono 14 e non più 13 i feriti italiani nell'incendio del Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno 2026, mentre rimangono sei i dispersi. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) si commuove in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video - Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans- libero.it
Strage Crans-Montana, in condizioni critiche 80-100 feriti, indagine per omicidio, verifiche su materiali e vie di fuga: news in diretta - Montana, Svizzera: il bilancio è gravissimo, ci sono almeno 40 morti e un centinaio di feriti ... fanpage.it
Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana - Il bilancio dell’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera, è di almeno 40 vittime e oltre 100 feriti ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). tg24.sky.it
Strage in Svizzera, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza dopo la telefonata per identificarla. Era finita nel locale per caso» - facebook.com facebook
Perché la strage di Capodanno mette l'intera Svizzera alla prova x.com
