Strage Crans-Montana indagati per omicidio colposo i gestori del locale | gli italiani feriti sono 14 arrivata al Niguarda una 15enne News in diretta

Aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana: i gestori del locale sono indagati per omicidio colposo, mentre tra i feriti italiani si conta una quindicenne trasferita al Niguarda. La tragedia, avvenuta durante i festeggiamenti di Capodanno, ha causato almeno 40 vittime e circa 100 feriti. Restate informati sulle ultime notizie e sviluppi di questa drammatica vicenda.

Le notizie in diretta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera: il bilancio è gravissimo, ci sono almeno 40 morti e un centinaio di feriti. Tra le vittime identificate per ora non ci sono italiani. Indagati per omicidio e incendio colposo i gestori del locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Strage Crans-Montana, gli italiani feriti sono 14, arrivata al Niguarda una 15enne. Procuratrice: “Nel bar c’era uscita di sicurezza”, news in diretta Leggi anche: Crans Montana, 14 gli italiani feriti, 6 ancora dispersi. Ipotesi di omicidio colposo, ma al momento nessun indagato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato; Strage di Crans-Montana, il peggio non è passato. Il bilancio delle vittime rischia di aggravarsi: «100 feriti in condizioni critiche» - La diretta; Strage Crans-Montana, per i gestori locale in regola: i dubbi dell'ambasciatore e la situazione in Italia; Crans-Montana, indagati i gestori del bar. Tajani: “Identificati 6 corpi, non sono italiani”. Strage di Crans Montana, 14 italiani tra i feriti: identificati sei corpi. Indagati per omicidio colposo i gestori del locale - La Procura cantonale ha iscritto nel registro degli indagati Jacques Moretti e Jessica Maric, i due gestori del locale "Le Constellation" ... affaritaliani.it

Crans Montana, i proprietari del locale indagati per omicidio colposo - Identificati sei corpi, non ci sono connazionali (ANSA) ... ansa.it

Strage di Crans-Montana, s’indaga per incendio e omicidio colposo. Sono 40 le vittime accertate ma il numero è destinato a salire: ancora 6 gli italiani dispersi - Sono 40 le vittime accertate e 119 i feriti nella strage della discoteca di Crans- lanotiziagiornale.it

Chiara e' la prima vittima italiana della strage di Crans Montana. Chiara solare allegra, aveva 16 anni, amava la danza, la sua famiglia con la sorellina, la natura e gli amici. Chiara è stata uccisa in un locale con i proprietari indagati ora per omicidio colposo. C - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

