crans montana i proprietari del locale indagati per omicidio colposo dopo la strage di capodanno

Le autorità svizzere hanno avviato un'indagine penale nei confronti dei proprietari francesi del locale di Crans-Montana coinvolto nella strage di Capodanno. L'indagine riguarda presunti reati di omicidio colposo. La notizia evidenzia l'attenzione delle autorità sulla sicurezza degli eventi pubblici e sulla responsabilità dei gestori in situazioni di emergenza.

- È stata aperta un’indagine penale contro i due proprietari francesi del locale di Crans-Montana dove è avvenuta la strage di Capodanno. Lo riferiscono le autorità svizzere. «Sono accusati di omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio per negligenza», hanno spiegato la polizia e i pm. 🔗 Leggi su Feedpress.me

