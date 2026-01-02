Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf di 16 anni, è stato identificato tra le vittime della tragedia di Crans-Montana. Nato a Genova e residente a Dubai, Galeppini era considerato un talento emergente nel panorama sportivo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del golf e per le persone che lo conoscevano.

È il primo italiano identificato tra le vittime della tragedia di Crans-Montana Emanuele Galeppini, giovane talento del golf di 16 anni nato a Genova ma residente a Dubai, dove si era trasferito con la famiglia qualche anno fa. Il ragazzo era tornato in Europa per le vacanze ed era finito nella lista dei dispersi italiani diffusa dalla Farnesina. La Federazione Italiana Golf ha pubblicato un messaggio di cordoglio sul proprio sito e canali social: «La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Chi era Emanuele Galeppini, il giovane talento del golf italiano morto nel rogo di Crans-Montana

Leggi anche: Incendio a Crans-Montana, tra le vittime anche la giovane promessa del golf italiano Emanuele Galeppini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Incendio a Crans-Montana: tra le vittime il golfista italiano Galeppini, tra 80 e 100 feriti in urgenza assoluta - video.

Emanuele Galeppini, identificato il corpo del 16enne disperso a Crans-Montana: chi era la promessa del golf - Montana Emanuele Galeppini, giovane talento del golf di 16 anni nato a Genova ma residente a Dubai, dove si era trasferito con l ... open.online