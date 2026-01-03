Stagione teatrale Città di Martina Franca domenica 4 primo spettacolo per i più piccoli della rassegna Il sorriso è di casa Kids

Domenica 4 si inaugura la stagione teatrale di Martina Franca con il primo spettacolo della rassegna “Il sorriso è di casa Kids”, dedicata ai bambini e alle famiglie. L’evento, promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Puglia Culture, si svolge presso “La bottega dei giocattoli” e propone un’offerta culturale pensata per i più giovani, promuovendo momenti di condivisione e divertimento.

"La bottega dei giocattoli" apre la rassegna " Il sorriso è di casa Kids – La Scena dei ragazzi" dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie della stagione teatrale organizzata dall'Amministrazione Comunale di Martina Franca in collaborazione con Puglia Culture. Domenica 4 gennaio alle 18,00 al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli va in scena la moderna fiaba proposta dal Crest, in cui gli oggetti prendono vita per celebrare la forza dell'immaginazione. Info Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli Vico II Giuseppe Testa,16 (ang. via Edmondo de Amicis) Martina Franca Tel.

