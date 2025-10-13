Benevento Città Spettacolo la presentazione della stagione Teatrale 2025 2026
Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa relativa alla prestazione della Stagione Teatrale 20252026 di Benevento Città Spettacolo. “Benevento Città Spettacolo è lieta di invitare la cittadinanza e la stampa a “Teatro, burro e marmellata: colazione con gli abbonati”. L’appuntamento è per giovedì 16 ottobre a partire dalle ore 10:30 presso il Teatro Comunale “V. Emmanuele”. A seguire, alle ore 11:00, si terrà la presentazione del programma e della campagna abbonamenti della Stagione Teatrale 20252026. Nel corso dell’incontro interverranno: •??Clemente Mastella, sindaco di Benevento •??Rossella Del Prete, presidente Fondazione Benevento Città Spettacolo •??Antonella Tartaglia Polcini, assessore alla Cultura •??Renato Giordano, direttore Fondazione Benevento Città Spettacolo Si informa, inoltre, che al termine della presentazione, presso la biglietteria del Teatro Comunale V. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
