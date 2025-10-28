Spal domani ancora col dubbio Malivojevic Senigagliesi e Moretti vietato rischiare

È una settimana molto particolare per la Spal, col big match contro il Mezzolara all’orizzonte e un turno infrasettimanale che potenzialmente può trasformarsi una trappola. I biancazzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive, e battendo il Russi al termine di una gara estremamente complicata hanno dimostrato di essere sul pezzo e maturi per recitare il ruolo da protagonisti che tutti gli assegnano dall’inizio della stagione. Col Solarolo però il rischio di sottovalutare l’impegno e pensare già allo scontro al vertice di Budrio esiste. Peraltro, lo stesso Mezzolara è atteso da un incontro sulla carta particolarmente morbido sul campo dell’Osteria Grande. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

